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Ракурс
Эффективность вакцины Pfizer против штамма «Дельта» назвал Израиль

Эффективность вакцины Pfizer против штамма «Дельта» назвал Израиль

6 июл 2021, 11:23
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Эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech против индийского штамма «Дельта» оценило Министерство здравоохранения Израиля. По данным израильских медиков, эффективность препарата иммунопрофилактики производства компаний США и Германии против «Дельта"-COVID снизилась до 64%.

Начиная с 6 июня, параллельно с распространением в Израиле индийского штамма «Дельта», наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer против заражения коронавирусом и предотвращения легкого заболевания с симптомами до 64%.

Вместе с тем, эффективность вакцины против тяжелой болезни и госпитализации остается на уровне 93%.

Напомним, новый штамм коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в декабре 2020 года на территории Индии. Уже тогда Всемирная организация здравоохранения квалифицировала этот штамм как «вариант, вызывающий озабоченность». «Дельта» на 40−60% более заразен, чем предыдущий «Альфа» («британский»).

Источник: NEWSru.co.il

Источник: Ракурс


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