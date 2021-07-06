Віктор Бабирико у суді, фото: БелТА

https://racurs.ua/ua/n157039-oponent-lukashenka-otrymav-14-rokiv-turmy-podrobyci-sudu.html

Ракурс

У Білорусі до 14 років тюремного ув’язнення в колонії посиленого режиму засудили Віктора Бабарико — одного з головних опонентів Олександра Лукашенка під час виборчої кампанії 2020 року.

Відповідний вирок Бабарику сьогодні, 6 липня, зачитали у Верховному суді Білорусі, повідомляє агентство БелТА.

Водночас обвинувачення наполягало на 15 роках ув’язнення.

Бабарико — колишній очільник правління «Белгазпромбанку» — намагався взяти участь у виборах президента Білорусі, котрі відбулися у серпні 2020 року.

Він висунув свою кандидатуру, проте в червні 2020 року щодо нього відкрили кримінальну справу про «організацію на базі „Белгазпромбанку“ злочинної групи, що займалася виведенням грошей за кордон» і заарештували. Бабарико тоді назвав ці звинувачення політично мотивованими.

Бабарико, виступаючи в суді з останні словом, відмовився визнавати свою вину і заявив, що злочинів, які йому інкримінують, не скоював.

За даними білоруських ЗМІ, перед початком оголошення вироку перед будівлею суду зібралася черга з декількох десятків людей, котрі бажали потрапити в зал засідань. На оголошення вироку, зокрема, приїхали посли кількох країн Євросоюзу.

Президентські вибори 2020 року в Білорусі, переможцем яких було оголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка, спровокували масштабні акції протесту, учасники яких вважали результати сфальсифікованими, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Протестні акції були жорстоко придушені силовиками, низка лідерів білоруської опозиції залишили країну або опинилися за ґратами.

Джерело: БелТА