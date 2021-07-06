Банки начали списывать долги украинцев автоматически — деталиhttps://racurs.ua/n157043-banki-nachali-spisyvat-dolgi-ukraincev-avtomaticheski-detali.htmlРакурс
Банки в Украине могут автоматически списывать деньги со счетов украинцев из-за долгов. 6 июля заработала автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).
Система позволит автоматически списывать (арестовывать) долги по кредиту, алиментам, коммунальные долги, долги по зарплатам, неуплаченные штрафы за нарушение правил движения и тому подобное. В силу вступил приказ Министерства юстиции № 106/5.
Государственный или частный исполнитель теперь может создать в АСИП специальный запрос о наличии средств у должника, который автоматически поступит всем банкам, присоединившимся к системе. Банки должны предоставить информацию в течение часа.
Исполнитель в АСИП может создать постановление об аресте средств должника, направить банкам требование о списании денег и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести. Банки в свою очередь смогут быстро снимать деньги со счетов.
Вместе с долгом у гражданина могут списать судебный сбор, дополнительный штраф или пеню за просроченную задолженность. Арест и списание могут быть наложены и на социальные счета, на которые поступают пенсия, зарплата, стипендия и соцпомощь.
К системе автоматического списания подключены такие банки:
- «Таскомбанк»;
- «Приватбанк»;
- monobank;
- «Окси банк»;
- «Банк Восток»;
- «Индустриалбанк»;
- «ПроКредит Банк».
Чтобы средства не были списаны, долг нужно будет погасить самостоятельно. Сделать это можно в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга. Также погасить долг можно через терминал, введя реквизиты органа исполнительной службы.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинские банки получили возможность автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.