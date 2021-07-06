Рейтинг Зеленского и Порошенко сравнили социологи

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Ракурс

Новый рейтинг Владимира Зеленского и Петра Порошенко обнародовала социологическая группа «Рейтинг» на основе опроса общественного мнения, проведенного 30 июня — 3 июля среди 2,5 тыс. украинцев.

Рейтинг президента возглавляет Зеленский — если бы выборы состоялись в ближайшее время, то 29,1% опрошенных поддержали бы действующего главу государства. За Порошенко проголосовали бы 13,4% респондентов, за пророссийского политика Юрия Бойко — 12,5%, а за Юлию Тимошенко — 11,3%.

Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году украинцы хотели бы видеть в списках Зеленского и Тимошенко. В то же время президентский антирейтинг возглавляет Порошенко — ни при каких обстоятельствах его бы не поддержали 45% опрошенных. Антирейтинг Бойко составляет 36%, Тимошенко — 32%, Зеленского — 27%.

Моделирование социологами второго тура президентских выборов указывает на победу Зеленского у всех возможных кандидатов. В паре Зеленский-Порошенко результат был бы 65% против 35%, Зеленский-Тимошенко — 61% против 39%, Зеленский-Бойко — 66% против 34%.

Действующий президент также возглавляет рейтинг доверия к политикам — ему доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 52%. Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют — 68%. Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют — 75%.