Нифига и холера — в Минобороны ответили на критику о питании в армии

https://racurs.ua/n157045-nifiga-i-holera-v-minoborony-otvetili-na-kritiku-o-pitanii-v-armii.html

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В Министерстве обороны продолжают опровергать информацию о некачественном питании военнослужащих. Впрочем, пресс-служба оперативного командования «Север» при этом прибегла к ненормативной лексике.

Бывший волонтер, офицер пресс-службы бригады им. Черных Запорожцев, а ныне сотрудник пресс-службы ОК «Север» Елена Ластивка-Мокренчук на своей странице в Фейсбук описала проверку качества питания в танковой бригаде. Она приехала пообедать в солдатскую столовую.

Думала немного похудеть. И что вы себе думаете? Нифига! Вот как здесь готовят: борщ как у мамы, грибной суп как в ресторане, гречка рассыпчатая, мяско вкусненькое. Овощи, фрукты… Компот холодный, из кулера. Вот холера…, — написала Ластивка-Мокренчук.

В комментариях пресс-офицер прибегнула и к брани.

Весной в Раде заявляли, что украинских военных начали кормить некачественными продуктами питания. Якобы в армию снабжают плохое мясо, гнилые овощи и фрукты с плесенью. Утверждалось, что значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает одна компания, которая с высокой наценкой поставляет в ВСУ некачественные продукты.

На прошлой неделе в скандал по поводу использования брани в сообщениях и комментариях в соцсетях попал советник председателя Офиса президента и спикер ТКГ Алексей Арестович.

Между тем офицер резерва ВСУ и волонтер Мирослав Гай обнародовал в Facebook фото питания военных 95-й отдельной ДШБ на собрании резервистов. Мнения комментаторов в сети по поводу фотографий разделились — питание явно улучшилось, однако до стандартов НАТО ему еще далеко, в частности, пишут о том, что порции для военных слишком малы и напоминают детские.