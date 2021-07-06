Адвокати Порошенка у суді вимагають в Зеленського оригінали «плівок Бігуса»

Петро Порошенко (ліворуч), фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n157047-advokaty-poroshenka-u-sudi-vymagaut-v-zelenskogo-oryginaly-plivok-bigusa.html

Ракурс

Адвокати Петра Порошенка, п’ятого президента України, подали від його імені до суду позов до чинного президента Володимира Зеленського та громадської організації «Том 14» з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства так званих «плівок Бігуса» та оприлюднити всі записи у первісному вигляді.

Про це сьогодні, 6 квітня, адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Феєричне інтерв’ю Зеленського каналу 1+1 яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео BIHUS info з так званими «плівками Медведчука, — вважає Головань.

Щодо Медведчука клоунада Бігуса і його команди більше схожа на операцію прикриття. «Розслідувачами» зроблено все для компрометації «прослушок» і створення умов визнання записів недопустимими доказами, — додає адвокат.

За словами Голованя, журналіст Денис Бігус не виконав своєї обіцянки опублікувати всі наявні в нього розмови. Він вважає, що оприлюднені Бігусом аудіозаписи довжиною 35 годин 9 хвилин та 14 секунд насправді є змонтованими.