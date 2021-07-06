Москва погрожує Лондону через есмінець біля Криму — Отримаєте по носі

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Москва погрожує Лондону через червневий прохід британського есмінця Defender біля окупованого Росією Криму в українській акваторії Чорного моря. За словами заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова, Велика Британії може «отримати по носі» у разі повторення подібних «провокацій».

З провокаторами варто говорити максимально прямо, предметно, пояснюючи на пальцях, чому наступного разу їм краще свої провокації лишити осторонь і сюди не сунутися, бо по носі отримають, — заявив Рябков в інтерв’ю журналу «Міжнародне життя».

Раніше президент Володимир Зеленський вказав, що Київ не дозволить Москві обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі. Він наголосив, що українська сторона відстоюватиме норми і принципи міжнародного права.

Водночас російський дипломат закликав Велику Британію «не потикатися з провокаціями в Чорне море».

Ризики конфліктів можуть підвищитися ще більше. Чорне море — це не те місце, де такі ігри допустимі, — зазначив заступник глави МЗС Росії.

Він також звинуватив Лондон спробі підриву російської системи берегової оборони.

Нагадаємо, що 23 червня біля окупованого Криму стався інцидент з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу Севастополя і літаками. Росіяни спочатку заявили, що скинули чотири авіабомби по курсу есмінця, а також обстрілювали його з кораблів. Британці пояснили, що міжнародного права не порушували, а пострілів по собі не чули.