Пітон вкусив чоловіка в Австрії, доки той сидів на унітазі — новини про тварин

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Ракурс

Пітон вкусив чоловіка в «область геніталій» в Австрії, доки той сидів на унітазі — інцидент стався у квартирі будинку в місті Грац, коли 65-річний чоловік пішов о 6.00 понеділка до вбиральні й не помітив там півтораметрового «гостя». Сітчастий пітон-альбінос потрапив до туалету жертви по каналізації і сховався в унітазі.

За словами потерпілого, він відчув «щипок», а тоді скочив на ноги і виявив змію. Чоловік дістав незначні травми, в той час як пітон не постраждав. Згодом його повернули 24-річному господарю — сусідові жертви, пише Daily Mail.

Вважається, що пітон, який може сягати у довжину дев’ять метрів, потрапив у туалет через мережу стоків. Згодом потерпілий викликав поліцію. Правоохоронці прибули разом з місцевим експертом по рептиліях, який витягнув пітона зі схованки. Тим часом чоловіка доставили в лікарню, де йому надали медичну допомогу.

Поліція додала, що в своїй квартирі власник пітона тримає 11 неотруйних змій і гекона в спеціальних клітках і ящиках. Він не знав про втечу рептилії, однак його можуть притягнути до відповідальності.

Ця новина спровокувала неоднозначні емоції у читачів.

Я сміявся весь ранок з цієї новини, доки сам не захотів в туалет, — жартують користувачі соцмереж. Вважаю, що це найбільший страх кожного із нас під час «сидіння на троні», — зауважують коментатори.

Джерело: Daily Mail