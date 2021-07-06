В Ісландії провели масштабний експеримент зі скорочення робочого тижня, фото:

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Ракурс

В Ісландії завершився найбільший у світі експеримент зі скороченого на один день робочого тижні (і, відповідно, скороченого з 40 до 35−36 годин кількості робочого часу в тиждень) без зниження зарплати.

Дослідники вважають, що експеримент завершився «приголомшливим успіхом». Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті британського центру Autonomy.

Загалом у країні за період з 2015 по 2019 роки пройшло два таких експерименти. В дослідженні взяли участь 2,5 тис. осіб, що становить понад 1% від усього працюючого населення небагатолюдної Ісландії.

За словами дослідників, результати експерименту показали, що продуктивність праці співробітників у більшості випадків залишилася на попередньому рівні чи навіть виросла.

При цьому благополуччя працівників покращилося за низкою показників:

зменшився рівень стресу;

стало менше «вигоряння» на роботі;

налагодився баланс між роботою та особистим життям;

працівники стали краще планувати свій робочий час.

Зміни торкнулися і сімейного життя — чоловіки почали приділяти більше уваги домашнім обов’язкам, у зв’язку з чим робота по дому стала розподілятися більш рівномірно.

Дослідники наголошують, при переході на чотириденний робочий тиждень робітникам вкрай рідко доводилося перепрацьовувати — такі випадки траплялися тільки в невеликих приватних фірмах.

Тож учені вважають, що 86% робочих Ісландії можуть перейти на роботу зі скороченим робочим днем.

Джерело: Autonomy