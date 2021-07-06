Завершився найбільший у світі експеримент з чотириденного робочого тижня — деталіhttps://racurs.ua/ua/n157051-zavershyvsya-naybilshyy-u-sviti-eksperyment-z-chotyrydennogo-robochogo-tyjnya-detali.htmlРакурс
В Ісландії завершився найбільший у світі експеримент зі скороченого на один день робочого тижні (і, відповідно, скороченого з 40 до 35−36 годин кількості робочого часу в тиждень) без зниження зарплати.
Дослідники вважають, що експеримент завершився «приголомшливим успіхом». Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті британського центру Autonomy.
Загалом у країні за період з 2015 по 2019 роки пройшло два таких експерименти. В дослідженні взяли участь 2,5 тис. осіб, що становить понад 1% від усього працюючого населення небагатолюдної Ісландії.
За словами дослідників, результати експерименту показали, що продуктивність праці співробітників у більшості випадків залишилася на попередньому рівні чи навіть виросла.
При цьому благополуччя працівників покращилося за низкою показників:
- зменшився рівень стресу;
- стало менше «вигоряння» на роботі;
- налагодився баланс між роботою та особистим життям;
- працівники стали краще планувати свій робочий час.
Зміни торкнулися і сімейного життя — чоловіки почали приділяти більше уваги домашнім обов’язкам, у зв’язку з чим робота по дому стала розподілятися більш рівномірно.
Дослідники наголошують, при переході на чотириденний робочий тиждень робітникам вкрай рідко доводилося перепрацьовувати — такі випадки траплялися тільки в невеликих приватних фірмах.
Тож учені вважають, що 86% робочих Ісландії можуть перейти на роботу зі скороченим робочим днем.
Джерело: Autonomy