В Исландии провели масштабный эксперимент по сокращению рабочей недели, фото:

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Ракурс

В Исландии завершился крупнейший в мире эксперимент по сокращенного на один день рабочей недели (и, соответственно, сокращенного с 40 до 35−36 часов количества рабочего времени в неделю) без снижения зарплаты.

Исследователи считают, что эксперимент завершился «потрясающим успехом». Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте британского центра Autonomy.

Всего в стране за период с 2015 по 2019 годы прошло два таких эксперимента. В исследовании приняли участие 2,5 тыс. человек, что составляет более 1% от всего работающего населения немноголюдной Исландии.

По словам исследователей, результаты эксперимента показали, что производительность труда сотрудников в большинстве случаев осталась на прежнем уровне или даже выросла.

При этом благополучие работников улучшилось по ряду показателей:

уменьшился уровень стресса;

стало меньше «выгорания» на работе;

наладился баланс между работой и личной жизнью;

работники стали лучше планировать свое рабочее время.

Изменения коснулись и семейной жизни — мужчины стали уделять больше внимания домашним обязанностям, в связи с чем работа по дому стала распределяться более равномерно.

Исследователи подчеркивают, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю рабочим крайне редко приходилось перерабатывать — такое случалось только в небольших частных фирмах.

Таким орбразом, ученые считают, что 86% рабочих Исландии могут перейти на работу с сокращенным рабочим днем.

Источник: Autonomy