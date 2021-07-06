Завершился крупнейший эксперимент по четырехдневной рабочей недели — деталиhttps://racurs.ua/n157051-zavershilsya-krupneyshiy-eksperiment-po-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeli-detali.htmlРакурс
В Исландии завершился крупнейший в мире эксперимент по сокращенного на один день рабочей недели (и, соответственно, сокращенного с 40 до 35−36 часов количества рабочего времени в неделю) без снижения зарплаты.
Исследователи считают, что эксперимент завершился «потрясающим успехом». Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте британского центра Autonomy.
Всего в стране за период с 2015 по 2019 годы прошло два таких эксперимента. В исследовании приняли участие 2,5 тыс. человек, что составляет более 1% от всего работающего населения немноголюдной Исландии.
По словам исследователей, результаты эксперимента показали, что производительность труда сотрудников в большинстве случаев осталась на прежнем уровне или даже выросла.
При этом благополучие работников улучшилось по ряду показателей:
- уменьшился уровень стресса;
- стало меньше «выгорания» на работе;
- наладился баланс между работой и личной жизнью;
- работники стали лучше планировать свое рабочее время.
Изменения коснулись и семейной жизни — мужчины стали уделять больше внимания домашним обязанностям, в связи с чем работа по дому стала распределяться более равномерно.
Исследователи подчеркивают, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю рабочим крайне редко приходилось перерабатывать — такое случалось только в небольших частных фирмах.
Таким орбразом, ученые считают, что 86% рабочих Исландии могут перейти на работу с сокращенным рабочим днем.
Источник: Autonomy