Тарифи у Києві зростуть, комунальники додадуть в платіжки нову графу

Киян попередили про підвищення тарифів, фото: «Бізнес.медіа»

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Киян очікує підвищення тарифів на комунальні послуги, такі як постачання тепла та гаряча вода. Крім того, у платіжках вже цього місяця (тобто, в рахунках, які стосуються наданих за червень послуг) з’явиться нова графа — рекомендований авансовий платіж.

Такий авансовий платіж буде добровільним і становитиме близько 10 грн за кв. м опалювальної площі. Про це заявили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», повідомляє агентство УНІАН.

Розуміючи, що фінансове навантаження на кожну окрему сім’ю буде збільшуватися і рости пропорційно зростанню тарифу, починаючи з цього місяця, в платіжках за червень киянам буде запропонований рекомендований авансовий платіж, — заявив директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Причинами підвищення тарифів у компанії називають «катастрофічне зростання» цін на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду.

Нагадаємо, до середини липня в Україні проведуть перерахунок субсидій.

Джерело: УНІАН