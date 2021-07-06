На навчаннях Sea Breeze американці піднімали «підірваний» катер. Фото: ЗСУ

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Sea Breeze-2021 (Сі Бриз), масштабні міжнародні навчання, тривають в Чорному морі.

Американці показали, як піднімати підірвані судна, а поляки продемонстрували робототехніку для розмінування. Фото навчань розмістили на сторінці ВМС ЗС України в Facebook.

На навчаннях вигадали дві окремі легенди: на дні виявився підірваний катер, а в іншому місці, на глибині, було закладено вибуховий пристрій.

У першому випадку підйомом нібито судна займалися американські піхотинці, використавши свою техніку. У другому випадку — поляки, застосувавши робот-маніпулятор для розмінування. Така техніка дозволяє уникнути людських жертв у разі вибуху.

Крім поляків, українців і американців, на навчаннях були військові з Канади, Грузії та Єгипту. Церемонія закриття «Сі Бриз» пройде 10 липня.

Нагадаємо, 30 червня в Чорному морі почалися масштабні міжнародні навчання Sea Breeze-2021.