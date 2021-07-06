Держзраду Зеленського через зрив операції проти «вагнерівців» перевірить ДБР

https://racurs.ua/ua/n157055-derjzradu-zelenskogo-cherez-zryv-operaciyi-proty-vagnerivciv-pereviryt-dbr.html

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Володимира Зеленського звинуватили у державній зраді через зрив операції із затримання бойовиків з так званої приватної армії Путіна — ПВК «Вагнера». Заяву до Державного бюро розслідувань 6 липня принесли активісти «Демократичної сокири» та «Руху опору капітуляції». На їхню думку, президент знав про зрив затримання «вагнерівців» і здав самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку плани українських спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба Д7 у Facebook.

Лідер «Демсокири» Юрій Гудименко та екс-нардеп Ігор Лапін підписали заяву на Зеленського до ДБР.

Півтора тижні тому президент проявив мужність і зізнався в державній зраді… Зеленський зізнався у зриві спецоперації із затримання «вагнерівців»… Президент переконаний, що йому нічого за це не буде, що він може говорити і робити, що завгодно. Бо він президент. Ми так не вважаємо, — вказали активісти.

Нагадаємо, Зеленський визнав зрив операції із захоплення «вагнерівців» і заявив, що це він передав Лукашенку інформацію щодо «вагнерівців». Мовиться про спецоперацію українських розвідників із затримання 33 російських найманців-терористів, більшість з яких вчинили злочини на Донбасі. Після наради в Офісі президента хтось «злив» інформацію про операцію білоруським або російським спецслужбам, тож затримання зірвалося. Чинна українська влада спершу заперечувала існування «вагнерівської» спецоперації.

Зеленський не коментував скандал упродовж більше дев’яти місяців.