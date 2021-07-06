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Ракурс
Держзраду Зеленського через зрив операції проти «вагнерівців» перевірить ДБР

Держзраду Зеленського через зрив операції проти «вагнерівців» перевірить ДБР

6 лип 2021, 15:15
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Володимира Зеленського звинуватили у державній зраді через зрив операції із затримання бойовиків з так званої приватної армії Путіна — ПВК «Вагнера». Заяву до Державного бюро розслідувань 6 липня принесли активісти «Демократичної сокири» та «Руху опору капітуляції». На їхню думку, президент знав про зрив затримання «вагнерівців» і здав самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку плани українських спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба Д7 у Facebook.

Лідер «Демсокири» Юрій Гудименко та екс-нардеп Ігор Лапін підписали заяву на Зеленського до ДБР.

Півтора тижні тому президент проявив мужність і зізнався в державній зраді… Зеленський зізнався у зриві спецоперації із затримання «вагнерівців»… Президент переконаний, що йому нічого за це не буде, що він може говорити і робити, що завгодно. Бо він президент. Ми так не вважаємо, — вказали активісти.

Нагадаємо, Зеленський визнав зрив операції із захоплення «вагнерівців» і заявив, що це він передав Лукашенку інформацію щодо «вагнерівців». Мовиться про спецоперацію українських розвідників із затримання 33 російських найманців-терористів, більшість з яких вчинили злочини на Донбасі. Після наради в Офісі президента хтось «злив» інформацію про операцію білоруським або російським спецслужбам, тож затримання зірвалося. Чинна українська влада спершу заперечувала існування «вагнерівської» спецоперації.

Зеленський не коментував скандал упродовж більше дев’яти місяців.

Джерело: Ракурс


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