ТКГ. Фото: Корресподент

https://racurs.ua/n157067-skandal-v-tkg-predstavitelnicu-obse-ostavili-v-pustoy-komnate.html

Ракурс

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела очередное заседание, которое завершилось скандалом. Члены российской делегации вновь привлекли к переговорам осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову.

После этой провокации члены украинской делегации покинули заседание. Об этом рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что сегодня дебютировала новый модератор от ОБСЕ Сильвия Берман. Так как она еще не полностью вошла в курс дела, этим воспользовалась российская делегация и предложила объявить неформальное заседание формальным, несмотря на то, что украинская делегация предупреждала, что в официальных заседаниях украинская сторона может быть представлена только в полном составе.

Раз заседание объявлено официальным — мы с Казанским сели за стол переговоров. После недолгого замешательства, так сказать, в студию выдвинули Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной «комнаты переговоров». Впоследствии вышли и все остальные, — заявил Гармаш.

Как отметил член украинской делегации, вследствие действий россиян возникла неловкая ситуация, когда Сильвия Берман оказалась фактически сама в переговорной комнате.

К сожалению, никаких изменений в минском процессе сегодняшняя встреча с новым модератором от ОБСЕ не предвещает. В личном общении она очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых «практик», которыми предыдущий модератор, собственно, и завел работу подгруппы в тупик. А именно: «не интересоваться статусом участников рабочей группы». То есть, не спрашивать, кто они и кого и из членов ТКГ представляют, — добавил Гармаш.

Он объяснил, что «этот путь» означает, что в процессе так и не появится другая сторона конфликта. Россия будет заявлять, что она посредник, а ее марионетки из Луганска и Донецка будут продолжать объявлять себя «сторонами конфликта», не имея при этом никакой субъектности.

Напомним, ранее мы сообщали, что консультации трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции 9 июня провалились. Глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения.