ТКГ. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n157067-skandal-u-tkg-predstavnycu-obsie-zalyshyly-v-porojniy-kimnati.html

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Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі провела чергове засідання, яке завершилося скандалом. Члени російської делегації знову притягли до переговорів засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову.

Після цієї провокації члени української делегації залишили засідання. Про це розповів член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що сьогодні дебютувала нова модераторка від ОБСЄ Сільвія Берман. Через те, що вона ще не повністю увійшла в курс справи, цим скористалася російська делегація й запропонувала оголосити неформальне засідання формальним, попри те, що українська делегація попереджала, що в офіційних засіданнях українська сторона може бути представлена ​​тільки в повному складі.

Раз засідання оголошено офіційним — ми з Казанським сіли за стіл переговорів. Після недовгого замішання, так би мовити, у студію висунули Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність. Ми, як і попереджали, у такому випадку були змушені вийти з віртуальної «кімнати переговорів». Згодом вийшли і всі інші, — заявив Гармаш.

Як зазначив член української делегації, унаслідок дій росіян виникла незручна ситуація, коли Сільвія Берман опинилася фактично сама в переговорній кімнаті.

На жаль, ніяких змін у мінському процесі сьогоднішня зустріч із новим модератором від ОБСЄ не віщує. В особистому спілкуванні вона дуже приємна жінка. Але на загальній неформальній сесії новий модератор заявила про збереження старих «практик», якими попередній модератор, власне, і завів роботу підгрупи в глухий кут. А саме: «не цікавитися статусом учасників робочої групи». Тобто, не питати, хто вони та кого і з членів ТКГ представляють, — додав Гармаш.

Він пояснив, що «цей шлях» означає, що в процесі так і не з’явиться інша сторона конфлікту — Росія буде заявляти, що вона посередник, а її маріонетки з Луганська й Донецька будуть продовжувати оголошувати себе «сторонами конфлікту», не маючи при цьому ніякої суб'єктності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що консультації тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції 9 червня провалилися. Очільник української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО та які знаходяться у важкому стані здоров‘я, для забезпечення їх належного лікування.