Відповідь Зеленському – канал «Кварталу 95» заборонили в Білорусі

https://racurs.ua/ua/n157066-vidpovid-zelenskomu-kanal-kvartalu-95-zaboronyly-v-bilorusi.html

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У Білорусі заблокували два українські телеканали — UA та KVARTAL TV. Обом інформаційним ресурсам анулювали ліцензію на трансляцію.

Підставою для прийняття рішення стало нібито порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ. Про це 5 липня повідомило Міністерство інформації Білорусі.

Також відомство стверджує, що в ефірі каналів «виявили не заявлену при отриманні дозволів рекламу».

KVARTAL TV — український розважальний канал, що транслює телесеріали та програми виробництва студії «Квартал 95».

Щодо другого телеканалу, який потрапив під заборону, то вочевидь йдеться саме про UA. TV — російськомовний канал державного іномовлення України.

Нагадаємо, в червні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію в Україні білоруського пропагандистського телеканалу «Білорусь 24» через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.