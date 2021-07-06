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Ракурс
Відповідь Зеленському – канал «Кварталу 95» заборонили в Білорусі

Відповідь Зеленському — канал «Кварталу 95» заборонили в Білорусі

6 лип 2021, 17:24
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У Білорусі заблокували два українські телеканали — UA та KVARTAL TV. Обом інформаційним ресурсам анулювали ліцензію на трансляцію.

Підставою для прийняття рішення стало нібито порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ. Про це 5 липня повідомило Міністерство інформації Білорусі.

Також відомство стверджує, що в ефірі каналів «виявили не заявлену при отриманні дозволів рекламу».

KVARTAL TV — український розважальний канал, що транслює телесеріали та програми виробництва студії «Квартал 95».

Щодо другого телеканалу, який потрапив під заборону, то вочевидь йдеться саме про UA. TV — російськомовний канал державного іномовлення України.

Нагадаємо, в червні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію в Україні білоруського пропагандистського телеканалу «Білорусь 24» через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Джерело: Ракурс


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