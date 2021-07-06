Ответ Зеленскому – канал «Квартала 95» запретили в Беларуси

https://racurs.ua/n157066-otvet-zelenskomu-kanal-kvartala-95-zapretili-v-belarusi.html

Ракурс

В Беларуси заблокировали два украинских телеканала — UA и KVARTAL TV. Обоим информационным ресурсам аннулировали лицензию на трансляцию.

Основанием для принятия решения стало якобы нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. Об этом 5 июля сообщило Министерство информации Беларуси.

Также ведомство утверждает, что в эфире каналов «обнаружили не заявленную при получении разрешений рекламу».

KVARTAL TV — украинский развлекательный канал, транслирующий сериалы и программы производства студии «Квартал 95».

Второй телеканал, который попал под запрет, это очевидно UA. TV — русскоязычный канал государственного иновещания Украины.

Напомним, в июне Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в Украине белорусского пропагандистского телеканала «Беларусь 24» из-за разжигания межнациональной розни.