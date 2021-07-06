Петро Порошенко у Нью-Йорку, скріншот відео

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Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині народний депутат з «Європейської солідарності», сьогодні, 6 липня, відвідав прифронтове селище, якому Верховна Рада нещодавно повернула історичну назву.

Селище міського типу Нью-Йорк Донецької області донедавна мало назву Новгородське. Сьогодні цей населений пункт захищають бійці 10-ої ОГШБр ЗСУ. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Порошенко, зокрема, взяв участь у встановленні першої таблички з новою назвою міста.

Історична подія — Новгородське … перетворюється на сучасний Нью-Йорк. Поки що сучасна вивіска, але ми твердо переконані, що і дороги, і будинки, і рівень життя, і соціальний захист буде такий самий, як в Нью-Йорку, — прокоментував цю подію Порошенко.

Він також зазначив, що планувалося провести екскурсію в місцевому музеї, будівля, якого збудована у 1910 році.

Шкода, що дізнавшись про наш приїзд і бажання провести екскурсію в музеї, директора змусили зачинити двері на замок. Не лише ми, а й інші відвідувачі не зможуть його відвідати, — розповів Порошенко.

Також Порошенко привіз із собою обладнання з новітньою системою відеоспостереження та розвідки, кошти на яку збираються в межах відповідного волонтерського проекту. Така система покликана зменшити українські втрати на фронті. Відповідним обладнанням вже захищено 10% лінії зіткнення.