Петр Порошенко в Нью-Йорке, скриншот видео

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Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне народный депутат из «Европейской солидарности», сегодня, 6 июля, посетил прифронтовой поселок, которому Верховная Рада недавно вернула историческое название.

Поселок городского типа Нью-Йорк Донецкой области до недавнего времени назывался Новгородское. Сегодня этот населенный пункт защищают бойцы 10-й ОГШБр ВСУ. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Порошенко, в частности, принял участие в установлении первой таблички с новым названием города.

«Историческое событие — Новгородское … превращается в современный Нью-Йорк. Пока что современна вывеска, но мы твердо убеждены, что и дороги, и дома, и уровень жизни, и социальная защита будут такими же, как в Нью-Йорке», — прокомментировал это событие Порошенко.

Он также отметил, что планировалось провести экскурсию в местном музее, здание, которого построено в 1910 году.

Жаль, что узнав о нашем приезде и желании провести экскурсию в музее, директора заставили закрыть дверь на замок. Не только мы, но и другие посетители не смогут его посетить, — рассказал Порошенко.

Также Порошенко привез с собой оборудование с новейшей системой видеонаблюдения и разведки, средства на которую собираются в рамках соответствующего волонтерского проекта. Такая система призвана уменьшить украинские потери на фронте. Соответствующим оборудованием уже защищены 10% линии соприкосновения.