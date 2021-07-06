В деле Майдана осудят силовика, который спрятал расстрельную роту «Беркута»

Дела Майдана. Фото: УП

https://racurs.ua/n157064-v-dele-maydana-osudyat-silovika-kotoryy-spryatal-rasstrelnuu-rotu-berkuta.html

Ракурс

Дела Майдана до сих пор расследуются прокурорами из Офиса Генпрокурора. В Голосеевский районный суд Киева направили обвинительный акт в отношении экс-силовика, который вывозил отряд «Беркута», причастный к массовым убийствам на улице Институтской в Киеве.

Он уничтожил и спрятал табельное оружие, из которого стреляли в протестующих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что экс-силовик вывозил за пределы столицы силовиков так называемой «черной роты» «Беркута» для избежания ими наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Для этого вечером, 23 февраля 2014 года, он организовал их перевозку от места дислокации «Беркута» в Киеве в помещение одного из проектных институтов, где им было предоставлено укрытие. Утром следующего дня, под его контролем, «беркутовцы» небольшими группами по два-три человека выехали за пределы столицы на такси в направлении Николаева, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины.

Также он уничтожил орудие совершения преступлений — табельное огнестрельное оружие, а именно:

24 автомата АКМС;

снайперскую винтовку Драгунова;

три ружья «Форт-500»;

ружье «Форт-12».

Для этого подозреваемый 21−24 февраля, по предварительному сговору с командиром «Беркута», который отвечал за имущество подразделения, перевезли оружие с территории дислокации в другое место, где она была уничтожена механическим разрезанием на части абразивным материалом с удалением серийных номеров. Впоследствии подозреваемый прибыл на остров Жуков в столице, где спрятал орудие совершения преступления — часть табельного оружия утопил в притоке реки Днепр — реке Вита, а остальное закопал на берегу.

Экс-силовику инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, во исполнение явно преступного приказа, сокрытие тяжких и особо тяжких преступлений, незаконное удаление маркировки огнестрельного оружия и его уничтожения путем разрезания, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263−1 УК Украины).

Напомним, ранее мы сообщали, что за причастность к разгону Евромайдана, совершенного в Киеве 30 ноября 2013 года, к тюремному заключению были приговорены двое «беркутовцев». Шевченковский райсуд Киева приговорил к трем годам лишения свободы Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня.