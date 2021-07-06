У справі Майдану судитимуть силовика, який сховав розстрільну роту «Беркуту»

Справи Майдану. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157064-u-spravi-maydanu-sudytymut-sylovyka-yakyy-shovav-rozstrilnu-rotu-berkutu.html

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Справи Майдану досі розслідуються прокурорами з Офісу Генпрокурора. До Голосіївського районного суду Києва скерували обвинувальний акт щодо екс-силовика, який вивозив загін «Беркуту», що причетний до масових вбивств на вулиці Інститутській у Києві.

Він знищив та приховав табельну зброю, з якої стріляли в протестувальників. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що екс-правоохоронець вивіз за межі столиці силовиків так званої «чорної роти» «Беркуту» задля уникнення ними покарання за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Для цього ввечері, 23 лютого 2014 року, він організував їхнє перевезення від місця дислокації «Беркуту» в Києві до приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано місце для переховування. Зранку наступного дня, під його контролем, силовики «беркутівці» невеличкими групами про дві-три людини виїхали за межі столиці на таксі в напрямку Миколаєва, а частина з них надалі за межі України.

Також він знищив знаряддя вчинення злочинів — табельну вогнепальну зброю, а саме:

24 автомати АКМС;

снайперську гвинтівку Драгунова;

три рушниці «Форт-500»;

рушницю «Форт-12».

Для цього підозрюваний 21−24 лютого, за попередньою змовою з командиром «Беркуту», який відповідав за майно підрозділу, перевезли зброю з території дислокації в інше місце, де вона була знищена шляхом механічного розрізання на частини абразивним матеріалом та з видаленням серійних номерів. Згодом підозрюваний прибув на острів Жуків у столиці, де сховав знаряддя вчинення злочину — частину табельної зброї втопив у притоці річки Дніпро — річці Віта, а решту закопав на березі.

Екс-силовику інкримінують перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, на виконання явно злочинного наказу, заздалегідь необіцяне приховування тяжких та особливо тяжких злочинів, незаконне видалення маркування вогнепальної зброї та її знищення шляхом розрізання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263−1 КК України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за причетність до розгону Євромайдану, здійсненого в Києві 30 листопада 2013 року, до тюремного ув’язнення засуджено двох «беркутівців». Шевченківський райсуд Києва засудив до трьох років позбавлення волі Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня.