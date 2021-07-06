Россияне «запустили» ракеты на фоне учений Sea Breeze

Учения. Фото: ЄП

https://racurs.ua/n157070-rossiyane-zapustili-rakety-na-fone-ucheniy-sea-breeze.html

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Военные учения в России провели в Краснодарском крае. Российские военные отрабатывали оборону объектов в оккупированном Крыму с электронными запусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф» на фоне учений Sea Breeze.

К учениям привлекли около 100 военных и более 30 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учения по отражению массированного ракетного удара условного противника, — сообщили в пресс-службе.

Согласно замыслу учений расчеты с-400 «Триумф» и «Панцирь-с» совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по выявлению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили запуски ракет для их уничтожения.

Российские военные отработали прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты в Крыму испуганы из-за проведения масштабных военно-морских учений Sea Breeze-2021. Российские военные провели в Крыму учебную проверку с привлечением дивизионов комплексов ПВО, самолетов и вертолетов.