Кажан, фото: Wilson Bilkovich

https://racurs.ua/ua/n133002-kajany-nadyhnuly-uchenyh-na-stvorennya-novyh-detektoriv-vytoku-nafty-ta-gazu-z-trub.html

Ракурс

Кажани надихнули інженерів на створення нової технології сканування нафто- та газогонів на корозійні метали.

Імітуючи спосіб, який кажани використовують різну довжину ультразвукових хвиль для виявлення предметів, полювання на комах та уникнення хижаків, британські інженери розробили нову систему виявлення корозії — головної причини протікання трубопроводів. Про це повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Зазвичай корозію в нафтопроводах вимірюють ультразвуковими або електромагнітними методами. Однак це не практично для підземних трубопроводів, або для трубопроводів, покритих ізоляційними шарами бетону або пластику.

Нова технологія поєднує два окремі види випромінювання — швидкі нейтрони та гамма-промені. Винахід британських учених використовує відбиті сигнали, відомі як «зворотне розсіювання», в комбінації з швидким нейтронним і гамма-випромінюванням.

Нейтрони і гамма-випромінювання мають корисні взаємодоповнюючі характеристики. Нейтрони взаємодіють в основному з матеріалами низької щільності, такими як пластмаси. Крім того, швидкі нейтрони мають високу проникаючу здатність, тому вони підходять для зондування товстих матеріалів. Гамма-промені взаємодіють в основному з металами і не завжди здатні проникати в дуже товсті матеріали високої щільності.

Система посилає схожий на олівець промінь зондуючого випромінювання, який направляється на досліджувану секцію трубопроводу.

Два типу випромінювання виробляють різний електронний сигнал. Це означає, що дослідники можуть зберігати дані щодо обох типів випромінювання одночасно.

Поєднання пучків нейтронів і гамма-променів, які паралельно відскакують до масиву детекторів, дає повне і швидке уявлення про внутрішню структуру трубопроводів, — наголошують дослідники.

В результаті аналізу отриманих даних потенційні проблеми на трубопроводах можуть бути виявлені і усунені до того, як нафта і газ зможуть вирватися назовні, зазначають учені.

Аналіз нейтронів і гамма-променів, розсіяних в зворотному напрямку від сталевої поверхні в режимі реального часу, аналогічний тому, як кажани аналізують ультразвук зворотного розсіювання від свого писку. Він може допомогти швидше і ефективніше ізолювати дефекти в стінках труб, — зазначають учені.

Нагадаємо, використання наземно-проникаючого радіолокатора нещодавно допомогло американським ученим виявити сліди «привидів» часів останнього льодовикового періоду.