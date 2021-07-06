Робота-таракана, которого невозможно раздавить, создали ученые (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157071-robota-tarakana-kotorogo-nevozmojno-razdavit-sozdali-uchenye-video.htmlРакурс
Тараканы вдохновили ученых на создание уникального мини-робота.
Созданный специалистами из университетов в США и Китае робот-таракан весит меньше десятой части грамма, однако он может выдержать, если на него наступит человек весом в примерно 60 кг, сообщает издание Science Robotics.
То есть, взяв на вооружение природные особенности тараканов, ученые создали мини-робота, который лишен «ахиллесовой пяты» большинства других миниатюрных роботов — чрезмерной хрупкости.
Новый робот не является буквальной копией таракана — он больше похож на прямоугольный кусок металла (что способствует устойчивости к нагрузкам — из-за простоты конструкции), однако его передвижения базируется на принципах передвижения животных.
Насекомые показывают нам, насколько быстрым может быть движение в этом масштабе без ущерба для устойчивости, — подчеркивают исседователи.
По мнению ученых, животные используют резонансные частоты для колебаний своих мышц и других частей тела, чтобы обеспечить возможность быстро двигаться при таких размерах тела.
Эта догадка легла в основу механизма движения нового робота. Робот изготовлен из тонкого листа поливинилидендифторида — пьезоэлектрического материала, который может расширяться и сжиматься под воздействием переменного тока.
Благодаря этому, а также имеющейся передней «ноге» и эластичном полимерному слою робот может передвигаться, сгибаясь и толкая себя вперед со скоростью 20 см в секунду.
Также этот робот может подниматься по пологим склонам, преодолевать препятствия из небольших труб и даже нести грузы в несколько раз тяжелее его самого.
Пока такие работы привязаны к источнику питания, однако ученые планируют оснастить их крохотной батареей.
По мнению исследователей, в будущем такие работы могут, в частности, помочь исследовать малодоступные места, образованные в результате чрезвычайных ситуаций.
Источник: Science Robotics