Тараканы вдохновили ученых на создание необычного работа, фото: MoyBy

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Тараканы вдохновили ученых на создание уникального мини-робота.

Созданный специалистами из университетов в США и Китае робот-таракан весит меньше десятой части грамма, однако он может выдержать, если на него наступит человек весом в примерно 60 кг, сообщает издание Science Robotics.

То есть, взяв на вооружение природные особенности тараканов, ученые создали мини-робота, который лишен «ахиллесовой пяты» большинства других миниатюрных роботов — чрезмерной хрупкости.

Новый робот не является буквальной копией таракана — он больше похож на прямоугольный кусок металла (что способствует устойчивости к нагрузкам — из-за простоты конструкции), однако его передвижения базируется на принципах передвижения животных.

Насекомые показывают нам, насколько быстрым может быть движение в этом масштабе без ущерба для устойчивости, — подчеркивают исседователи.

По мнению ученых, животные используют резонансные частоты для колебаний своих мышц и других частей тела, чтобы обеспечить возможность быстро двигаться при таких размерах тела.

Эта догадка легла в основу механизма движения нового робота. Робот изготовлен из тонкого листа поливинилидендифторида — пьезоэлектрического материала, который может расширяться и сжиматься под воздействием переменного тока.

Благодаря этому, а также имеющейся передней «ноге» и эластичном полимерному слою робот может передвигаться, сгибаясь и толкая себя вперед со скоростью 20 см в секунду.

Также этот робот может подниматься по пологим склонам, преодолевать препятствия из небольших труб и даже нести грузы в несколько раз тяжелее его самого.

Пока такие работы привязаны к источнику питания, однако ученые планируют оснастить их крохотной батареей.

По мнению исследователей, в будущем такие работы могут, в частности, помочь исследовать малодоступные места, образованные в результате чрезвычайных ситуаций.

Источник: Science Robotics