Футболісти. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n157068-unyh-futbolistiv-yaki-spivaly-gimn-u-dvori-nagorodyly-m-yachamy-video.html

Ракурс

У Києві маленьким футболістам із Троєщини, які співали гімн перед своїм дитячим футбольним матчем, подарували м’ячі.

Одному з хлопців оплатили тренування. Про це повідомив Дмитро Сірченко, автор відео, яке поширилося в соцмережах.

Він заявив, що спортсменів розшукали й подарували їм п’ять м’ячів, а також п’ять шаликів та безкоштовні заняття у футбольному клубі «Вигурівщина». Один із них уже відвідує футбольну секцію, а його товариші отримають шанс зробити перший крок на шляху до заповітної мрії.

Зазначимо, що цей ролик поширила Українська асоціація футболу, та підписала відео «футбол об'єднує країну».

Як відомо, кілька днів тому в соцмережах ширилося відео, на якому п’ять дітей із Троєщини, що в Києві, провели футбольний матч у дворі серед багатоповерхівок. Перед грою вони, немов справжні футболісти, виконали гімн України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що преміальні для збірної України з футболу за участь у Євро 2020 можуть скласти 16 млн євро. УЄФА виплатить Українській асоціації футболу цю солідну суму за підсумками відбіркового етапу до Євро та п’яти зіграних командою Андрія Шевченка матчів: трьох у групі та двох на етапі плей-офф.