Жінка після викидня облила футболіста кислотою, фото — lequipe

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Ракурс

Футболісту клубу французької Ліги 1 «Лор'єн» Йоану Вісса облили кислотою обличчя. Це зробила жінка, яка спочатку підійшла до нього на тренуванні з проханням дати автограф для її сина.

24-річний француз конголезького походження Вісса не відмовив, а через кілька годин ця ж особа заявилася в будинок до Йоана і плеснула йому в обличчя кислотою, повідомляє Lequipe.

У гравця опіки обличчя і, можливо, серйозні проблеми із зором. Форварда прооперували, його життю нічого не загрожує, але питання продовження кар'єри залишається відкритим.

Нападницю затримали, після чого з’ясувалися не менш шокуючі подробиці всієї цієї історії. У 32-річної жінки, яка облила Вісса кислотою, діагностували психічний розлад. Вона пережила викидень, але сказала чоловікові (за іншою версією — цивільному чоловіку), що народила, а через COVID-обмеження не може бачитися з дитиною.

Через побоювання, що правда відкриється, вона активно шукала можливість викрасти іншу дитину і видати її за свою. Після нападу на Вісса вона атакувала ще двох осіб, застосувавши кислоту.

Обов’язковою умовою пошуку була дитина від змішаного шлюбу (чоловік нападниці — івуарієць). Наступного дня після нападу на Вісса жінка знайшла необхідну пару. Вона відрекомендувалася соціальним працівником і призначила зустріч. Обливши жінку кислотою, нападниця викрала дитину та втекла. Поліція знайшла її за мобільним телефоном і затримала, повернувши дитину в сім’ю. Її матір у важкому стані перебуває в лікарні Бордо.

Мотив атаки на футболіста Вісса був аналогічним — спроба викрадення дитини. Зрозумівши, що нічого не вийде, злочинниця плеснула Йоанну кислоту в обличчя і зникла.

Джерело: Lequipe