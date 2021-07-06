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Ракурс
Жінка після викидня облила футболіста кислотою, фото — lequipe

Жінка після викидня облила кислотою футболіста у Франції (ФОТО)

6 лип 2021, 16:26
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Футболісту клубу французької Ліги 1 «Лор'єн» Йоану Вісса облили кислотою обличчя. Це зробила жінка, яка спочатку підійшла до нього на тренуванні з проханням дати автограф для її сина.

24-річний француз конголезького походження Вісса не відмовив, а через кілька годин ця ж особа заявилася в будинок до Йоана і плеснула йому в обличчя кислотою, повідомляє Lequipe.

У гравця опіки обличчя і, можливо, серйозні проблеми із зором. Форварда прооперували, його життю нічого не загрожує, але питання продовження кар'єри залишається відкритим.

Йоан Вісса і його дружина, фото — lequipe

Нападницю затримали, після чого з’ясувалися не менш шокуючі подробиці всієї цієї історії. У 32-річної жінки, яка облила Вісса кислотою, діагностували психічний розлад. Вона пережила викидень, але сказала чоловікові (за іншою версією — цивільному чоловіку), що народила, а через COVID-обмеження не може бачитися з дитиною.

Через побоювання, що правда відкриється, вона активно шукала можливість викрасти іншу дитину і видати її за свою. Після нападу на Вісса вона атакувала ще двох осіб, застосувавши кислоту.

Обов’язковою умовою пошуку була дитина від змішаного шлюбу (чоловік нападниці — івуарієць). Наступного дня після нападу на Вісса жінка знайшла необхідну пару. Вона відрекомендувалася соціальним працівником і призначила зустріч. Обливши жінку кислотою, нападниця викрала дитину та втекла. Поліція знайшла її за мобільним телефоном і затримала, повернувши дитину в сім’ю. Її матір у важкому стані перебуває в лікарні Бордо.

Мотив атаки на футболіста Вісса був аналогічним — спроба викрадення дитини. Зрозумівши, що нічого не вийде, злочинниця плеснула Йоанну кислоту в обличчя і зникла.

Джерело: Lequipe

Джерело: Ракурс


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