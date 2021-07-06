Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157061-31-na-zahodi-ta-grozy-na-shodi-pogoda-na-7-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 липня очікується спекотна та дощова, у південних та східних регіонах прогнозують грози. Температура повітря досягне позначки +31°

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26° до +31°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 7 липня прогнозується сонячна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +17°, а вдень триматиметься на рівні від +28° до +30° тепла.

Погода в Харкові очікується тепла, але дощова. Температура повітря вночі досягне позначки від +16° до +18°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +29°.

Погодні умови в Одесі будуть дощовими та налякають грозами. Повітря вдень прогріється до +28°, вночі стовпчики термометрів покажуть +20°.

Погода у Львові зустріне сонцем та спекою. Температурні показники будуть такими: уночі +16…+18° тепла, а вдень +28…+30° тепла.

Погода в Карпатах 7 липня прогнозується спекотна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +15° до +17° тепла, а вдень температура сягне +31° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.