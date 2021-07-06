Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n157061-31-na-zapade-i-grozy-na-vostoke-pogoda-na-7-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7 июля ожидается жаркая и дождливая, в южных и восточных регионах прогнозируют грозы. Температура воздуха достигнет отметки +31°

Днем столбики термометров покажут от +26° до +31°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 7 июля прогнозируется солнечная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем будет держаться на уровне от +28° до +30° тепла.

Погода в Харькове ожидается теплая, но дождливая. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +16° до +18°, а днем столбики термометра застынут на уровне +29°.

Погодные условия в Одессе будут дождевыми и напугают мощными грозами. Воздух днем прогреется до +28°, ночью столбики термометров покажут +20°.

Погода во Львове встретит солнцем и жарой. Температурные показатели будут следующими: ночью +16…+18° тепла, а днем +28…+30° тепла.

Погода в Карпатах 7 июля прогнозируется жаркая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +15° до +17° тепла, а днем температура достигнет +31° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.