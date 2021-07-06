Два обвала домов за день произошли в Одессе, погиб человек

https://racurs.ua/n157060-dva-obvala-domov-za-den-proizoshli-v-odesse-pogib-chelovek-foto.html

Ракурс

В Одессе обрушились два дома за день, вследствие этого погиб один человек. Инциденты произошли во вторник, 6 июля.

Одно из зданий рухнуло на улице Старопортофранковской, 10. Дом был нежилым, ранее в нем располагалась котельная, сообщили в пресс-службе ДСНС.

Травмированных или погибших в результате происшествия нет. Пока остается угроза обвала отдельных элементов дома. Кроме того, разрушение повредило два автомобиля.

В Малиновском районе города обвалился потолок квартиры. Сообщение об обвале поступило в 13.52. Упало межэтажное перекрытие в квартире на втором этаже в двухэтажном доме на улице Степанова, 34.

В результате обрушения погибла хозяйка квартиры 1938 года рождения. Сейчас спасатели расчищают территорию, на месте работают правоохранители и медики.

Напомним, в марте в Одессе на расположенной в историческом центре города улице Нежинской обвалился дом 1879 года построения. В результате инцидента пострадал расположенный рядом двухэтажный дом.