В Киев прибудет делегация Совета Европы, фото: «Радіо Свобода»

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В Украину прибыли представители Совета Европы — для контроля соблюдения обязательств.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева.

По ее словам, в Киев приехали двое депутатов — представители Швейцарии и Исландии, являющиеся представителями мониторингового комитета, цель которого «сканировать» соблюдение обязательств государствами-членами.

Это касается и антикоррупционного законодательства, и судебной реформы, и соблюдения прав нацменьшинств, языкового закона, закона о коренных народах и стандартных вопросов, касающихся свободы медиа, свободы слова, — отметила Мезенцева.

По итогам мониторинга будет сформирован отчет, который в ПАСЕ обсудят в январе 2022 года, добавила она.

Напомним, в июне ПАСЕ приняла жесткую резолюцию в отношении действий РФ во временно оккупированном Крыму.

Источник: «Украина 24»