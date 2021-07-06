Ревизоры из Совета Европы прилетели в Киев — что проверятhttps://racurs.ua/n157059-revizory-iz-soveta-evropy-prileteli-v-kiev-chto-proveryat.htmlРакурс
В Украину прибыли представители Совета Европы — для контроля соблюдения обязательств.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева.
По ее словам, в Киев приехали двое депутатов — представители Швейцарии и Исландии, являющиеся представителями мониторингового комитета, цель которого «сканировать» соблюдение обязательств государствами-членами.
Это касается и антикоррупционного законодательства, и судебной реформы, и соблюдения прав нацменьшинств, языкового закона, закона о коренных народах и стандартных вопросов, касающихся свободы медиа, свободы слова, — отметила Мезенцева.
По итогам мониторинга будет сформирован отчет, который в ПАСЕ обсудят в январе 2022 года, добавила она.
Напомним, в июне ПАСЕ приняла жесткую резолюцию в отношении действий РФ во временно оккупированном Крыму.
Источник: «Украина 24»