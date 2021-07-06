Есть ли у Рудык гражданство США, рассказали в «Голосе»

Кира Рудык. Фото: Лига

https://racurs.ua/n157058-est-li-u-rudyk-grajdanstvo-ssha-rasskazali-v-golose.html

Ракурс

Кира Рудык, глава партии «Голос», трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос о наличии у нее американского гражданства.

Народный депутат утверждает, что у нее есть только украинское гражданство. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии «Голос».

Инцидент произошел в эфире украинского телеканала «Украина 24» 5 июля. В частности, ведущая программы задала прямой вопрос Рудык — есть ли у нее американское гражданство. Однако глава партии «Голос» ответила, что родилась в Украине и является украинкой. После этого ведущая еще дважды повторила вопрос, но Кира Рудык ответила так же.

В пресс-службе фракции ответили, что руководительница «Голоса» имеет только украинское гражданство и никогда не имела гражданства других стран, в частности и США.

Вчера в эфире канала «Украина 24» лидер партии «Голос» Кира Рудык сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, в частности, гражданства США, у Киры Рудык нет и никогда не было, — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кира Рудык трижды избегала ответа на вопрос о наличии гражданства США.