Чи має Рудик громадянство США, розповіли в «Голосі»

Кіра Рудик. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n157058-chy-maie-rudyk-gromadyanstvo-ssha-rozpovily-v-golosi.html

Ракурс

Кіра Рудик, очільниця партії «Голос», тричі ухилилася від прямої відповіді на запитання щодо наявності в неї американського громадянства.

Народний депутат стверджує, що вона має лише українське громадянство. Відповідну заяву опублікувала прес-служба партії «Голос».

Інцидент трапився в ефірі українського телеканалу «Україна 24» 5 липня. Зокрема, ведуча програми поставила пряме питання Рудик — чи має та американське громадянство. Проте голова партії «Голос» відповіла, що народилася в Україні та є українкою. Після цього ведуча ще двічі повторила запитання, але Кіра Рудик відповіла так само.

У прес-службі фракції відповіли, що очільниця «Голосу» має лише українське громадянство та ніколи не мала громадянства інших країн, зокрема і США.

Вчора в ефірі каналу «Україна 24» лідер партії «Голос» Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Ніякого іншого громадянства, зокрема, громадянство США, Кіра Рудик не має й ніколи не мала, — наголосили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кіра Рудик тричі уникала відповіді на запитання щодо наявності громадянства США.