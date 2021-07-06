У Росії знайшли уламки зниклого літака Ан-26

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Ракурс

У Росії знайшли уламки зниклого на Камчатці літака Ан-26, на борту якого перебували 28 осіб. За попередніми даними, всі пасажири й члени екіпажу загинули.

Уламки літака виявлені поблизу селища Палана, приблизно в 4−5 км від злітно-посадкової смуги з боку берегової лінії, повідомили в Росавіації.

Літак Ан-26, ймовірно, врізався в берегову скелю, частина уламків потрапила в море. Можливою причиною аварії міг стати сильний боковий вітер.

Як відомо, в районі катастрофи були непрості метеоумови та низька видимість. На борту повітряного судна перебували 22 пасажири, зокрема двоє дітей 7 і 14 років, а також шість членів екіпажу.

З огляду на географічні особливості ландшафту, рятувальні роботи ускладнені. Рятувальники поки не можуть дістатися до місця трагедії.

Літак Ан-26 повторив катастрофу, яка сталася на тій же сопці П’ятибратка у 2012 році, тоді при заході на посадку розбився Ан-28. На борту повітряного судна знаходилися 14 людей, з них четверо вижили. Причиною катастрофи стало порушення екіпажем схеми заходу на посадку. У крові обох членів екіпажу виявили алкоголь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії на Камчатці розбився пасажирський літак. Ан-26 виконував рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана. Він припинив виходити на зв’язок вдень 6 липня.