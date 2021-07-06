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Ракурс
Російська агресія проти України триває, фото: GuildHall

Росія «накачує" ОРДЛО зброєю та готує диверсантів — розвідка

6 лип 2021, 15:35
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Росія продовжує посилювати бойові спроможності так званих 1-го і 2-го армійських корпусів російсько-терористичних військ, базованих на окупованих територіях Донецької і Луганської областей відповідно.

Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За даними розвідки, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки держкордону в ОРДЛО було завезено:

  • понад 3 тис. тонн пального;
  • нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва;
  • безпілотники;
  • мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю.

Також з Росії прибула група офіцерів-інструкторів зі складу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року в ГУР заявили, що російські спецслужби збирали компромат на керівника розвідки.

Джерело: Ракурс


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