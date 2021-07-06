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Російська агресія проти України триває, фото: GuildHall
Росія «накачує" ОРДЛО зброєю та готує диверсантів — розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n157056-rosiya-nakachuie-ordlo-zbroieu-ta-gotuie-dyversantiv-rozvidka.htmlРакурс
Росія продовжує посилювати бойові спроможності так званих 1-го і 2-го армійських корпусів російсько-терористичних військ, базованих на окупованих територіях Донецької і Луганської областей відповідно.
Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
За даними розвідки, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки держкордону в ОРДЛО було завезено:
- понад 3 тис. тонн пального;
- нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва;
- безпілотники;
- мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю.
Також з Росії прибула група офіцерів-інструкторів зі складу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року в ГУР заявили, що російські спецслужби збирали компромат на керівника розвідки.
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