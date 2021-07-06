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Российская агрессия против Украины продолжается, фото: GuildHall
Россия «накачивает» ОРДЛО оружием и готовит диверсантов — разведкаhttps://racurs.ua/n157056-rossiya-nakachivaet-ordlo-orujiem-i-gotovit-diversantov-razvedka.htmlРакурс
Россия продолжает усиливать боевые способности так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов российско-террористических войск, основанных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответственно.
Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
По данным разведки, за прошлый месяц через неконтролируемые участки госграницы в ОРДЛО были ввезены:
- более 3 тыс. тонн горючего;
- новые партии вооружения и боеприпасов российского производства;
- беспилотники;
- мобильные комплексы связи и радиоконтроля.
Также из России прибыла группа офицеров-инструкторов из состава 8-й армии Южного военного округа ВС РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских оккупационных войск.
Напомним, в конце декабря 2020 году в ГУР заявили, что российские спецслужбы собирали компромат на руководителя разведки.
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