Российская агрессия против Украины продолжается, фото: GuildHall

https://racurs.ua/n157056-rossiya-nakachivaet-ordlo-orujiem-i-gotovit-diversantov-razvedka.html

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Россия продолжает усиливать боевые способности так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов российско-террористических войск, основанных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответственно.

Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По данным разведки, за прошлый месяц через неконтролируемые участки госграницы в ОРДЛО были ввезены:

более 3 тыс. тонн горючего;

новые партии вооружения и боеприпасов российского производства;

беспилотники;

мобильные комплексы связи и радиоконтроля.

Также из России прибыла группа офицеров-инструкторов из состава 8-й армии Южного военного округа ВС РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских оккупационных войск.

Напомним, в конце декабря 2020 году в ГУР заявили, что российские спецслужбы собирали компромат на руководителя разведки.