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Ракурс
Российская агрессия против Украины продолжается, фото: GuildHall

Россия «накачивает» ОРДЛО оружием и готовит диверсантов — разведка

6 июл 2021, 15:35
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Россия продолжает усиливать боевые способности так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов российско-террористических войск, основанных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответственно.

Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По данным разведки, за прошлый месяц через неконтролируемые участки госграницы в ОРДЛО были ввезены:

  • более 3 тыс. тонн горючего;
  • новые партии вооружения и боеприпасов российского производства;
  • беспилотники;
  • мобильные комплексы связи и радиоконтроля.

Также из России прибыла группа офицеров-инструкторов из состава 8-й армии Южного военного округа ВС РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских оккупационных войск.

Напомним, в конце декабря 2020 году в ГУР заявили, что российские спецслужбы собирали компромат на руководителя разведки.

Источник: Ракурс


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