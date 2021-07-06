В России обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26. Фото: Газета ру

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Ракурс

В России обнаружили обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Обломки самолета обнаружены у поселка Палана, примерно в 4−5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии, сообщили в Росавиации.

Самолет Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, часть обломков попала в море. Возможной причиной крушения мог стать сильный боковой ветер.

Как известно, в районе катастрофы были непростые метеоусловия и низкая видимость. На борту воздушного судна находилось 22 пассажира, в том числе, двое детей 7 и 14 лет, а также шесть членов экипажа.

Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены. Спасатели пока не могут добраться до места трагедии.

Потерпевший крушение на Камчатке Ан-26 повторил катастрофу, произошедшую на той же сопке Пятибратка в 2012 году, тогда при заходе на посадку разбился Ан-28. На борту воздушного судна находились 14 человек, из них четверо выжили. Причиной крушения стало нарушение экипажем схемы захода на посадку. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России на Камчатке разбился пассажирский самолет. Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Он перестал выходить на связь днем ​​6 июля.