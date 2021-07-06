До Києва прибуде делегація Ради Європи, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n157059-revizory-z-rady-ievropy-pryletily-do-kyieva-scho-pereviryat.html

Ракурс

До України прибули представники Ради Європи — для контролю дотримання зобов’язань.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева.

За її словами, до Києва приїхали двоє депутатів — представники Швейцарії та Ісландії, котрі є представниками моніторингового комітету, мета якого, «сканувати» дотримання зобов’язань державами- членами.

Це стосується й антикорупційного законодавства, і судової реформи, і дотримання прав нацменшин, мовного закону, закону про корінні народи та стандартних питань, що стосуються свободи медіа, свободи слова, — зазначила Мезенцева.

За підсумками моніторингу буде сформовано звіт, який у ПАРЄ обговорять у січні 2022 року, додала вона.

Нагадаємо, у червні ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо дій РФ у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: «Україна 24»