Два обвали будинків за день сталися в Одесі, загинула людина. Фото: ДСНС

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Ракурс

В Одесі обвалилися два будинки за день, внаслідок цього загинула одна людина. Інциденти трапилися у вівторок, 6 липня.

Одна з будівель обвалилася на вулиці Старопортофранківській, 10. Будинок був нежилим, раніше в ньому розташовувалася котельна, повідомили у прес-службі ДСНС.

Травмованих чи загиблих внаслідок події немає. Наразі залишається загроза обвалу окремих елементів будинку. Крім того, руйнування пошкодило дві автівки.

У Малиновському районі міста обвалилася стеля квартири. Повідомлення про обвал надійшло до рятувальників о 13.52. Упало міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі у двоповерховому будинку на вулиці Степова, 34.

Внаслідок обвалу загинула господарка квартири 1938 року народження. Наразі рятувальники розчищають територію, на місці працюють правоохоронці та медики.

Нагадаємо, в березні в Одесі на розташованій в історичному центрі міста вулиці Ніжинській обвалився будинок 1879 року побудови. В результаті інциденту постраждав розташований поряд двоповерховий будинок.