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Ракурс
Женщина после выкидыша облила кислотой футболиста во Франции, фото — lequipe

Женщина после выкидыша облила кислотой футболиста во Франции (ФОТО)

6 июл 2021, 16:26
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Футболисту клуба французской Лиги 1 «Лорьян» Иоанну Висса облили кислотой лицо. Это сделала женщина, которая сначала подошла к нему на тренировке с просьбой дать автограф для ее сына.

24-летний француз конголезского происхождения Висса не отказал, а через несколько часов эта же женщина заявилась в дом к Иоанну и плеснула ему в лицо кислотой, сообщает Lequipe.

У игрока ожоги и, возможно, серьезные проблемы со зрением. Форварда прооперировали, его жизни ничего не угрожает, но вопрос продолжения карьеры остается открытым.

Иоанн Висс и его жена, фото — lequipe

Напавшую задержали, после чего выяснились не менее шокирующие подробности всей этой истории. У 32-летней женщины, которая облила Висса кислотой, диагностировали психическое расстройство. Она пережила выкидыш, но сказала мужу (по другой версии — гражданскому мужу), что родила, но из-за COVID-ограничений не может видеться с ребенком.

Из-за опасений, что правда откроется, она активно искала возможность похитить другого ребенка и выдать его за своего. После нападения на Висса она атаковала еще двух человек, применив кислоту.

Обязательным условием поиска был ребенок от смешанного брака (муж напавшей — ивуариец). На следующий день после нападения на Висса женщина нашла необходимую пару. Она представилась социальным работником и назначила встречу.

Облив мать кислотой, она похитила ребенка и убежала. Полиция нашла ее по мобильному телефону и задержала, вернув ребенка в семью. Его мать в тяжелом состоянии находится в больнице Бордо.

Мотив атаки на футболиста Висса был аналогичным — попытка похищения ребенка. Поняв, что ничего не получится, преступница плеснула Иоанну кислоту в лицо и исчезла.

Источник: Ракурс


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