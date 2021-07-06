Женщина после выкидыша облила кислотой футболиста во Франции, фото — lequipe

https://racurs.ua/n157062-jenschina-posle-vykidysha-oblila-kislotoy-futbolista-vo-francii-foto.html

Ракурс

Футболисту клуба французской Лиги 1 «Лорьян» Иоанну Висса облили кислотой лицо. Это сделала женщина, которая сначала подошла к нему на тренировке с просьбой дать автограф для ее сына.

24-летний француз конголезского происхождения Висса не отказал, а через несколько часов эта же женщина заявилась в дом к Иоанну и плеснула ему в лицо кислотой, сообщает Lequipe.

У игрока ожоги и, возможно, серьезные проблемы со зрением. Форварда прооперировали, его жизни ничего не угрожает, но вопрос продолжения карьеры остается открытым.

Напавшую задержали, после чего выяснились не менее шокирующие подробности всей этой истории. У 32-летней женщины, которая облила Висса кислотой, диагностировали психическое расстройство. Она пережила выкидыш, но сказала мужу (по другой версии — гражданскому мужу), что родила, но из-за COVID-ограничений не может видеться с ребенком.

Из-за опасений, что правда откроется, она активно искала возможность похитить другого ребенка и выдать его за своего. После нападения на Висса она атаковала еще двух человек, применив кислоту.

Обязательным условием поиска был ребенок от смешанного брака (муж напавшей — ивуариец). На следующий день после нападения на Висса женщина нашла необходимую пару. Она представилась социальным работником и назначила встречу.

Облив мать кислотой, она похитила ребенка и убежала. Полиция нашла ее по мобильному телефону и задержала, вернув ребенка в семью. Его мать в тяжелом состоянии находится в больнице Бордо.

Мотив атаки на футболиста Висса был аналогичным — попытка похищения ребенка. Поняв, что ничего не получится, преступница плеснула Иоанну кислоту в лицо и исчезла.