Футболисты. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/n157068-unyh-futbolistov-kotorye-peli-gimn-vo-dvore-nagradili-myachami-video.html

Ракурс

В Киеве маленьким футболистам с Троещины, которые пели гимн перед своим детским футбольным матчем, подарили мячи.

Одному из ребят оплатили тренировки. Об этом сообщил Дмитрий Сирченко, автор видео, которое распространилось в соцсетях.

Он заявил, что спортсменов разыскали и подарили им пять мячей, а также пять шарфов и бесплатные занятия в футбольном клубе «Выгуровщина». Один из них уже посещает футбольную секцию, а его товарищи получат шанс сделать первый шаг на пути к заветной мечте.

Отметим, что этот ролик распространила Украинская ассоциация футбола, и подписала видео «футбол объединяет страну».

Как известно, несколько дней назад в соцсетях распространялось видео, на котором пять детей с Троещины, что в Киеве, провели футбольный матч во дворе среди многоэтажек. Перед игрой они, как настоящие футболисты, исполнили гимн Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что премиальные для сборной Украины по футболу за участие в Евро-2020 могут составить 16 млн евро. УЕФА выплатит Украинской ассоциации футбола эту солидную сумму по итогам отборочного этапа к Евро и пяти сыгранных командой Андрея Шевченко матчей: три в группе и двух на этапе плей-офф.