Український паспорт опустився в рейтингу безвізових документів

Паспорт України опустився у відомому рейтингу, фото: tOrange.biz

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Ракурс

Паспорт України на дві сходинки опустився у відомому рейтингу, котрий періодично оновлює компанія Henley&Partners.

За кількістю країн, які власники паспорта можуть відвідувати без необхідності отримання візи або з отриманням візи по прибуттю, Україна наразі перебуває на 37-й сходинці у світі. Про це свідчать дані рейтингу за III квартал, опубліковані на сайті Henley&Partners.

Наразі для власників українського паспорта у світі є 137 «безвізових» країн. Хоча це на одну країну більше, ніж у попередньому рейтингу (за цей час укладено договір про безвізовий доступ з Новою Каледонією — заморським володінням Франції у Тихому океані), досягнення інших країн призвели до переміщення України на дві сходинки вниз.

Лідирувати у «безвізовому» рейтингу продовжує японський паспорт — 193 країни, друга сходинка у паспорта Сінгапуру — 192 «безвізові» країни, третя — у Південної Кореї та Німеччини (191 країна).

З пострадянських країн найкращий показник у Литви (183 безвізові країни), яка поділяє 11 сходинку разом із Польщею та Словаччиною.

Росія, яка за цей час змогла отримати право на тимчасовий безвізовий доступ до Албанії для власників своїх паспортів, також опустилася у рейтингу — на три позиції (з 48-ї на 51-у сходинку).

Водночас у Henley&Partners визнають, що, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, формальні позиції країн в цьому рейтингу не співпадають з фактично доступними для власників відповідних паспортів.

Нагадаємо, в Україні триває тестування так званих ковід-сертифікатів, які містять інформацію про щеплення від COVID-19.