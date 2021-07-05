Росія вдарила «міграційною зброєю» по Криму

Крим. Фото: АиФ

https://racurs.ua/ua/n157016-rosiya-vdaryla-migraciynou-zbroieu-po-krymu.html

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Крим потерпає від мігрантів із Росії — на окупованому півострові населення збільшилося на мільйон осіб.

За кілька років «колонізатори» можуть витіснити кримчан із Криму. Про це повідомив керівник проекту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він наголосив, що замість довоєнної чисельності постійного населення Кримського півострова 2 млн 350 тис. 504 осіб наразі ми маємо справу з наявним населенням у 3 млн 100 тис. осіб.

Це і є політика РФ — «міграційна зброя» та соціокультурне перероблення населення в процесі колонізації нових територій Російською імперією та Радянським Союзом мають тривалу історію. Сучасна РФ використовує ці шаблони з історичного досвіду, — заявив експерт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крим продовжує «тонути», з берегів можуть вийти дві річки. У Бахчисарайському районі окупованого півострова одна людина загинула через підтоплення. У регіоні провели евакуацію щонайменше 50 приватних будинків.