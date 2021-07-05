Наркотики в бороді перевозив чоловік через кордон на Харківщині (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n157015-narkotyky-v-borodi-perevozyv-cholovik-cherez-kordon-na-harkivschyni-foto.html

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У Харківській області митники затримали чоловіка, який намагався провезти наркотики в бороді. Заборонені речовини знайшов службовий собака.

Порушник їхав автобусом до Росії, його затримали на пункті пропуску «Гоптівка». Про це повідомили у прес-службі Харківської митниці.

У пакунку чорного кольору чоловік заховав канабіс. За його словами, наркотики він перевозив для власного споживання.

Дії чоловіка мають ознаки порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. На чоловіка склали протокол, а заборонену речовину вилучили.

Нагадаємо, в Одесі наркотики намагалися передати в’язням у незвичний спосіб — заборонені речовини заховали в моркві.