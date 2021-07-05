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Ракурс
Наркотики в бороде перевозил мужчина через границу на Харьковщине

Наркотики в бороде перевозил мужчина через границу на Харьковщине (ФОТО)

5 июл 2021, 16:57
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В Харьковской области таможенники задержали мужчину, который пытался провезти наркотики в бороде. Запрещенные вещества нашла служебная собака.

Нарушитель ехал автобусом в Россию, его задержали на пункте пропуска «Гоптовка». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.

В пакете черного цвета мужчина спрятал каннабис. По его словам, наркотики он перевозил для собственного потребления.

Действия мужчины имеют признаки нарушения таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. На мужчину составили протокол, а запрещенное вещество изъяли.

Напомним, в Одессе наркотики пытались передать заключенным необычным способом — запрещенные вещества спрятали в моркови.

Источник: Ракурс


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