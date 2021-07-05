Наркотики в бороде перевозил мужчина через границу на Харьковщине

https://racurs.ua/n157015-narkotiki-v-borode-perevozil-mujchina-cherez-granicu-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

В Харьковской области таможенники задержали мужчину, который пытался провезти наркотики в бороде. Запрещенные вещества нашла служебная собака.

Нарушитель ехал автобусом в Россию, его задержали на пункте пропуска «Гоптовка». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.

В пакете черного цвета мужчина спрятал каннабис. По его словам, наркотики он перевозил для собственного потребления.

Действия мужчины имеют признаки нарушения таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. На мужчину составили протокол, а запрещенное вещество изъяли.

Напомним, в Одессе наркотики пытались передать заключенным необычным способом — запрещенные вещества спрятали в моркови.