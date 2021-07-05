«Газпром» проигнорировал аукцион по перекачке топлива через Украину

«Газпром» отказался бронировать мощности через Украину на годовых аукционах, фото: «Газпром»

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Ракурс

«Газпром» — российский газовый монополист, не стал годовых аукционах бронировать мощности на следующий газовый год (период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года) через Украину и Польшу.

Соответствующие аукционы состоялись сегодня, 5 июля, на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Отмечается, что «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) выставлял для летнего бронирования дополнительные «твердые» мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м в год — 109 млн куб. м в сутки).

Сначала ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в сутки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки, — отмечает издание.

Польский оператор Gas System выставлял мощности газопровода «Ямал-Европа» в 79 млн куб. м в сутки.

В этом году мощности украинской газотранспортной системы «Газпром» дозаказывает на месячных «твердых» аукционах (по 15 млн куб. м в сутки).

Напомним, в РФ до конца 2021 года рассчитывают запустить газопровод «Северный поток-2», призванный соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Этот газопровод позволит России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины.

Источник: «Интерфакс»