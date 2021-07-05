Рак. Фото: istock

https://racurs.ua/n157013-rakovye-kletki-edyat-sebya-chtoby-vyjit-uchenye.html

Ракурс

Раковые клетки способны поглощать поврежденные участки мембраны для того, чтобы выживать и получать энергию и материал для новых клеток.

Оказалось, для регенерации они прибегают к макропиноцитозу. Соответствующее исследование опубликовали в журнале Science Advances.

Команда исследователей из Датского онкологического общества обнаружила новый способ, с помощью которого раковые клетки восстанавливают опасные повреждения.

Обычно клетки используют его для поглощения молекул извне, а иммунные клетки с его помощью «едят» инородные тела, такие как бактерии или вирусы. Раковые клетки используют макропиноцитоз для восстановления мембраны — они «натягивают» целую мембрану на поврежденный участок, а оставшуюся ее часть разделяют на фрагменты и отправляют в лизосомы, где та расщепляется.

Благодаря этому раковые клетки могут повторно использовать поврежденные мембраны в качестве источника энергии. В лаборатории авторы работы воссоздали этот необычный процесс. Они повредили мембрану раковых клеток с помощью лазера и запустили макропиноцитоз. Затем подавили процесс самовосстановления и расщепления поврежденных мембран — так раковые клетки умирали.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые уверяют, что 50 видов рака можно будет диагностировать с помощью простого анализа крови уже в 2025 году. Тест, созданный калифорнийской компанией Grail, достаточно точно выявляет рак, в том числе у людей без симптомов и при подозрении на онкологическое заболевание.