Рак. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n157013-rakovi-klityny-yidyat-sebe-schoby-vyjyty-vcheni.html

Ракурс

Ракові клітини здатні поглинати пошкоджені ділянки мембрани для того, щоби виживати та отримувати енергію й матеріал для нових клітин.

Виявилося, для регенерації вони вдаються до макропіноцитозу. Відповідне дослідження опублікували в журналі Science Advances.

Команда дослідників із Данського онкологічного товариства виявила новий спосіб, за допомогою якого ракові клітини відновлюють небезпечні ушкодження.

Зазвичай клітини використовують його для поглинання молекул ззовні, а імунні клітини з його допомогою «їдять» чужорідні тіла, такі як бактерії або віруси. Ракові клітини використовують макропіноцитоз для відновлення мембрани — вони «натягують» цілу мембрану на пошкоджену ділянку, а її частину поділяють на фрагменти та відправляють у лізосоми, де та розщеплюється.

Завдяки цьому ракові клітини можуть повторно користуватися пошкодженими мембранами як джерелом енергії. У лабораторії автори роботи відтворили цей незвичайний процес. Вони пошкодили мембрану ракових клітин за допомогою лазера й запустили макропіноцитоз. Потім придушили процес самовідновлення й розщеплення пошкоджених мембран — так ракові клітини вмирали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені запевняють, що 50 видів раку можна буде діагностувати за допомогою простого аналізу крові вже у 2025 році. Тест, створений каліфорнійською компанією Grail, досить точно виявляє рак, зокрема в людей без симптомів і за підозри на онкологічне захворювання.