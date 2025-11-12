Данія виділила понад 200 млн дол. на зброю та пальне для ЗСУ. Фото:

Данія оголосила про нову військову допомогу для України.

Копенгаген вирішив надати Києву 1,5 млрд крон (близько 217 млн дол.). З цієї суми 15,7 млн дол. виділять на фінансування «данської моделі» у 2025 році та 57,7 млн дол. — на ініціативу PURL, яка дозволяє купувати для ЗСУ американську зброю. Ще 12,4 млн дол. підуть на закупівлю пального для Сил оборони України. Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Загалом данський уряд вже виділив Україні майже 11 млрд дол. допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ до 2028 року.

Боротьба України за незалежність досі потребує значної підтримки. Інші держави теж мають робити свої внески, — наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Як відомо, «Данська модель» — механізм, за яким Данія напряму фінансує українських виробників оборонної промисловості для закупівлі озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони Данії оголосило про виділення Україні 27-го пакета військової допомоги вартістю у 1,6 млрд крон, що дорівнює майже 400 млн євро. Ці гроші виділять на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі Збройним силам України. Також частина грошей виділена й на «інші форми допомоги».