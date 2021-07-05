Похищение судьи Чауса в Молдове считают давлением Зеленского на Порошенко, фото — Буквы

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В деле о похищении экс-судьи Николая Чауса состоялось значимое событие: парламент Молдовы рассматривает похищение Чауса как способ давления Владимира Зеленского на Петра Порошенко.

В СМИ опубликовали отчет органа, изучавшего обстоятельства похищения Чауса. В Молдове предполагают, что похищение судьи в Кишиневе ведет к Офису президента Украины.

Причастность украинских граждан к похищению утверждается в отчете как неоспоримый факт, сообщают «Буквы» со ссылкой на материалы парламентской комиссии.

Инцидент рассматривается в контексте личной заинтересованности Владимира Зеленского в давлении на Петра Порошенко. Об этом прямо указано в опубликованном отчете. Одной из причин похищения называют желание получить рычаг давления на лидера оппозиции.

Заявления Чауса в его телеграм-канале депутаты парламента Молодовы расценили как еще одно доказательство его насильственного удержания в неволе.

Выводы свидетельствуют о том, что версия о причастности украинских спецслужб к похищению Чауса является сейчас ведущей, причем Киев молчанием окончательно убедил в этом молдавских коллег.

Следственная комиссия акцентирует внимание на игнорировании обращений молдавских правоохранителей и парламента и «саботаже расследования со стороны представителей Украины».

Офис генпрокурора и Рада не ответили на запросы молдавских следователей и парламентской комиссии, а представители Украины в молдавско-украинской следственной группе просто проигнорировали заседание.

Кроме того, Украина отказала Молдове в удовлетворении ходатайств о проведении следственных действий с автомобилем военного атташе посольства Украины в Кишиневе Сергея Сметанюка. Утверждается, что Чауса вывезли из Молдовы именно в багажнике Toyota Rav4, за рулем которого был атташе Сметанюк. Не состоялся и его допрос — атташе впоследствии выехал из страны вместе с семьей.

Когда авто Сметанюка остановили молдавские пограничники, он отказался выйти из салона. Впоследствии в пункт пропуска прибыло авто с вооруженными украинскими военными «для урегулирования ситуации».

В итоге парламентская комиссия Молдовы утверждает:

похищение украинского судьи Чауса осуществила организованная группа лиц, состоящая из идентифицированных украинских граждан, которые проникли на территорию Республики Молдова через пункты пересечения границы за несколько недель до похищения, но покинули страну через КПП в Атаках. Это произошло через час после отбытия бывшего военного атташе Украины на автомобиле модели RAV4 с дипломатическими номерами, в багажнике которого был Чаус;

правоохранительные органы Молдовы утверждают, что в операции задействовали сотрудников Главного управления разведки украинской армии;

похищение Чауса депутаты назвали покушением на национальную безопасность Молдовы.

3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении в центре столицы Молдовы группой вооруженных людей. 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу.

Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Источник: Буквы