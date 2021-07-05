Еще один мост «устал» в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n157010-esche-odin-most-ustal-v-kieve-foto.htmlРакурс
Мост в Киеве частично обвалился. В связи с этим в столичной полиции прогнозируют осложнение движения по проспекту Победы в направлении центра города.
Обвал произошел на части конструкции Брестского путепровода, патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города, — отметили в полиции.
Сейчас на месте обвала уже образовался масштабный затор, который тянется от станции метро Святошин.
Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко похвастался строительством еще одного моста в столице. По словам городского головы, новый мост Киев сводит на средства меценатов. Новый мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) и остров Оболонский.