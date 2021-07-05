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Ракурс
Еще один мост «устал» в Киеве. Фото: Нацполиция

Еще один мост «устал» в Киеве (ФОТО)

5 июл 2021, 16:07
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Мост в Киеве частично обвалился. В связи с этим в столичной полиции прогнозируют осложнение движения по проспекту Победы в направлении центра города.

Обвал произошел на части конструкции Брестского путепровода, патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Мост в Киеве. Фото: НацполицияОжидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города, — отметили в полиции.

Сейчас на месте обвала уже образовался масштабный затор, который тянется от станции метро Святошин.

Пробки.в Киеве. Скриншот: Google MapsНапомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко похвастался строительством еще одного моста в столице. По словам городского головы, новый мост Киев сводит на средства меценатов. Новый мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) и остров Оболонский.

Источник: Ракурс


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